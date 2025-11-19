QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 38,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 38,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.641 QIAGEN-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 10,38 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 04.11.2025. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 532,58 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 501,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,36 USD je QIAGEN-Aktie.
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
