QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Nachmittag freundlich

QIAGEN im Fokus

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 38,45 EUR.

QIAGEN N.V.
38,40 EUR 0,75 EUR 1,99%
Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 38,45 EUR. Bei 38,69 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 158.947 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,18 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,95 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,200 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 532,58 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 501,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

