QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 38,37 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 38,37 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,52 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.143 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 18,97 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,78 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,200 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 04.11.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 532,58 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 501,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

