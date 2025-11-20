QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 39,57 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 39,57 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 39,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,54 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 232.211 Aktien.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 19,69 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 13,47 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,200 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 46,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 532,58 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 501,87 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

