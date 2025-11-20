QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Donnerstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,49 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 38,49 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 38,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.963 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,05 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,200 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Am 04.11.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 532,58 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 präsentieren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

