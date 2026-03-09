Aktie auf dem Prüfstand

RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan hat sich intensiv mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 10:48 Uhr 3,7 Prozent. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 52,65 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 442.142 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 12,1 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.