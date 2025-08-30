RENK Aktie News: Bullen treiben RENK am Montagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,3 Prozent auf 66,35 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 66,35 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 66,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 469.731 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 29,56 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,598 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,20 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

