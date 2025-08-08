RENK Aktie News: RENK gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 58,84 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 58,84 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 57,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.427 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,587 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,20 EUR je RENK-Aktie an.
Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
