RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 59,38 EUR ab.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,3 Prozent auf 59,38 EUR nach. Die RENK-Aktie sank bis auf 57,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Zuletzt wechselten 584.013 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 235,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,587 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 272,62 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 193,94 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

