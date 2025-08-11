RENK Aktie News: RENK gewinnt am Dienstagvormittag
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 60,85 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 60,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 61,15 EUR. Bei 60,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 32.319 RENK-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 243,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,596 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,20 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
