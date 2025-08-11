DAX24.066 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,86 +0,2%Gold3.356 +0,3%
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Aktie im Blick

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Dienstagvormittag

12.08.25 09:23 Uhr
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 60,85 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
60,82 EUR 1,67 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 60,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 61,15 EUR. Bei 60,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 32.319 RENK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 243,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,596 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
mehr Analysen