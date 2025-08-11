DAX23.951 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1606 -0,1%Öl66,45 -0,4%Gold3.339 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf RENK-Kurs

RENK Aktie News: RENK kommt am Mittag kaum vom Fleck

12.08.25 12:05 Uhr
RENK Aktie News: RENK kommt am Mittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 60,43 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
60,02 EUR 0,87 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der RENK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 60,43 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 61,15 EUR. Bei 60,14 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 195.511 RENK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 241,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,20 EUR an.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungswerte unter Druck: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verlieren

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch

Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen