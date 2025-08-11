RENK Aktie News: RENK kommt am Mittag kaum vom Fleck

Blick auf RENK-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 60,43 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der RENK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 60,43 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 61,15 EUR. Bei 60,14 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 195.511 RENK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 241,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,20 EUR an.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie.

