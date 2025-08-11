DAX24.040 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.438 +1,1%Nas21.592 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,53 -0,3%Gold3.342 -0,1%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Fokus auf Aktienkurs

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag kaum bewegt

12.08.25 16:09 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Bei der RENK-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 60,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
60,47 EUR 1,32 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 60,40 EUR zeigte sich die RENK-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Bei 61,15 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,88 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,14 EUR. Bisher wurden heute 337.047 RENK-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 70,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,596 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20 EUR an.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272,62 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
