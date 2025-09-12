DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.348 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
So entwickelt sich RENK

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag gesucht

15.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von RENK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 71,79 EUR.

Die RENK-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 71,79 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 71,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 286.277 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 19,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Abschläge von 75,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

