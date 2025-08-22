RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 58,98 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 58,98 EUR zu. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,10 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.509 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. 45,74 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 69,98 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,598 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

