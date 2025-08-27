RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 60,55 EUR.

Das Papier von RENK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 60,55 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 60,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,20 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.316 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 241,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,598 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,20 EUR je RENK-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

