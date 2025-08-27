RENK Aktie News: RENK am Nachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 60,59 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 60,59 EUR zu. Die RENK-Aktie legte bis auf 60,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 60,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 258.216 RENK-Aktien.
Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 41,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,598 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 64,20 EUR.
Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,53 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,64 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.
