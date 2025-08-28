DAX23.944 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.405 -0,3%
Aktienentwicklung

RENK Aktie News: RENK zieht am Freitagmittag an

29.08.25 12:05 Uhr
RENK Aktie News: RENK zieht am Freitagmittag an

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 62,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
62,24 EUR 1,43 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 62,53 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,02 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 234.430 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 27,26 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Mit Abgaben von 71,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,598 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: RENK startet bahnbrechendes Getriebeprojekt

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
