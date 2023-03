Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag nordwärts

Um 11:47 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 259,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 259,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149.861 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2023 bei 262,20 EUR. Gewinne von 1,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 84,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,38 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2.321,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 03.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

