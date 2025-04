Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 1.420,50 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,0 Prozent auf 1.420,50 EUR ab. Bei 1.399,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1.464,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.297 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1.500,00 EUR markierte der Titel am 16.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 5,60 Prozent Luft nach oben. Bei 437,50 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,25 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.306,22 EUR angegeben.

Rheinmetall gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

