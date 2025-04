Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 1.387,50 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 1.387,50 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.360,50 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.430,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 159.238 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.04.2025 bei 1.500,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,11 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,25 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.306,22 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 12.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

