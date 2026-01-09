DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.747 +0,3%Bitcoin78.871 +0,9%Euro1,1674 +0,3%Öl63,37 +0,6%Gold4.616 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
+30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus +30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus
Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine

12.01.26 16:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.900,50 EUR 8,50 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -

Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine

Wer­bung

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall liefert fünf Schützenpanzer des Typs Lynx KF41 an die Ukraine. Die ersten Fahrzeuge sollen Anfang 2026 geliefert werden, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Der Auftragswert für die fünf Fahrzeuge belaufe sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Finanziert würden die Systeme durch die Bundesrepublik Deutschland. "Als nächster Schritt ist die Beschaffung weiterer Lose einschließlich der Produktion in der Ukraine vorgesehen", hieß es.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg und wird dabei auch mit Waffenlieferungen aus Deutschland, anderen europäischen Staaten und den USA unterstützt./tob/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:01Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:01Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen