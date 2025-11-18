Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.455 -1,1%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
So entwickelt sich Rivian Automotive

18.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 14,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
12,38 EUR -0,22 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 14,49 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,41 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 14,73 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.079.082 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,13 USD an. Mit einem Zuwachs von 25,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,86 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,08 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent auf 1,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 874,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,599 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

