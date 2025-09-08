DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Robinhood Aktie News: Robinhood am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 115,79 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,3 Prozent auf 115,79 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 113,77 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 116,52 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.538.208 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,64 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,83 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 514,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

