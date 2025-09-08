DAX23.725 -0,3%ESt505.366 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Top News
Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie
Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

09.09.25 09:24 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 269,70 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
268,80 CHF -1,30 CHF -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 269,70 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 269,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14.953 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Mit Abgaben von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,77 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,88 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: Hätte sich ein Investment in Roche vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten

Roche-Aktie minimal schwächer: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen