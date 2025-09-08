Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 269,70 CHF.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 269,70 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 269,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14.953 Roche-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Mit Abgaben von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,77 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,88 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
SMI-Titel Roche-Aktie: Hätte sich ein Investment in Roche vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten
Roche-Aktie minimal schwächer: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen