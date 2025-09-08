Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 269,70 CHF.

Um 09:06 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 269,70 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 269,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14.953 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Mit Abgaben von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,77 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,88 CHF je Roche-Aktie belaufen.

