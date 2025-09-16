Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 258,50 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 258,50 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 259,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,50 CHF ab. Bei 258,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 73.228 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 11,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,81 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen

SMI-Titel Roche-Aktie: Hätte sich ein Investment in Roche vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten