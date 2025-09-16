Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 258,70 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Die Roche-Aktie legte bis auf 259,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 258,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.428 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 21,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 11,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 275,14 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,81 CHF je Aktie.

