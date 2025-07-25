DAX23.620 +1,1%ESt505.423 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,60 -0,5%Gold3.655 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit positiven Vorzeichen

18.09.25 09:30 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 261,60 CHF zu.

Das Papier von Roche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 261,60 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 262,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 16.525 Stück.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,89 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,81 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

