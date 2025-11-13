Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Nachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 11,51 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 11,51 GBP ab. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,32 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,36 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.336.742 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 3,87 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 55,05 Prozent sinken.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,092 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,46 GBP angegeben.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

