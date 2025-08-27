Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 10,77 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 10,77 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 10,79 GBP. Bei 10,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.454.937 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,11 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,16 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,56 GBP fiel das Papier am 03.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 57,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,093 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,34 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,288 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

