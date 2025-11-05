DAX23.775 -0,7%Est505.620 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

ROUNDUP: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

05.11.25 10:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
36,55 EUR 1,46 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) hat im dritten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa mehr verdient. In den Vereinigten Staaten, dem größten Markt des Konzerns, lief das Geschäft weiter verhalten, aber besser als am Finanzmarkt erwartet. Das Management bestätigte seine Jahresprognose. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro angekündigt, das 2026 starten soll. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Wer­bung

Die Aktie notierte im EuroStoxx 50 am Mittwoch mit einem Plus von rund 1,8 Prozent mit an der Spitze. Zwischenzeitlich war sie auf den höchsten Stand seit Ende Mai gestiegen, konnte dies aber nicht halten. Im laufenden Jahr hat das Papier rund 15 Prozent an Wert gewonnen.

Für Analyst Borja Olcese von JPMorgan hat Ahold Delhaize solide Zahlen vorgelegt, wobei der operative Gewinn über den Markterwartungen gelegen habe. Auch Frederick Wild von Jefferies verwies auf ein überraschend hohes operatives Ergebnis im dritten Quartal. Zu verdanken sei dies den außerordentlich starken US-Umsätzen und der Margenentwicklung. Die bestätigte Jahresprognose widerlege in der Debatte um das Unternehmen ein Argument der Pessimisten.

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent auf knapp 22,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Zaandam mitteilte. Der starke Euro zehrte dabei einen Teil der Zuwächse auf: Zu konstanten Wechselkursen wäre der Erlös um 6,1 Prozent gestiegen. Der Umsatz lag dabei im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Wer­bung

In den USA stieg der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 1,9 Prozent, während er in Europa um 12,4 Prozent zulegte.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg um rund neun Prozent auf 933 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 4,1 Prozent und fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Unter dem Strich legte der Gewinn auf 584 Millionen Euro zu von 372 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damals hatten Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen belastet./err/men/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ahold Delhaize (Ahold)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ahold Delhaize (Ahold)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumRatingAnalyst
10:16Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
06.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:16Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
10.07.2025Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
08.07.2025Ahold Delhaize (Ahold) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen