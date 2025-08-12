DAX24.247 +0,3%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto17,04 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,88 +0,2%Gold3.357 +0,1%
ROUNDUP: Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zu

14.08.25 10:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
90,20 EUR -3,90 EUR -4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MANNHEIM (dpa-AFX) - Eine höhere Nachfrage aus der Pharmabranche sowie der Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Umsatz und operatives Ergebnis legten in den drei Monaten bis Ende Juni zu. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern am Donnerstag in Mannheim. Die Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten im frühen Handel mit mehr als zweieinhalb Prozent ins Plus. Der Wert hat sich seit dem Jahreswechsel bereits mehr als verdoppelt.

"Vor dem Hintergrund eines nach wie vor volatilen Marktumfelds hat sich Bilfinger gut behauptet", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz. Die Kunden fokussierten sich in diesem Geschäftsumfeld zunehmend auf ihr Kerngeschäft. Aufgrund von Ausgliederungen von Geschäftsteilen würden sich für Bilfinger damit attraktive Potenziale ergeben.

Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf gut 1,35 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern (MDAX) mitteilte. Aus eigener Kraft stiegen die Erlöse um zwei Prozent. Damit traf Bilfinger in etwa die Erwartungen der Analysten.

Operativ lief es für das Unternehmen noch etwas besser. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte um sechs Prozent auf 74 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 48 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Im zweiten Jahresviertel erhielt Bilfinger neue Aufträge im Wert von knapp 1,8 Milliarden Euro - ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand schwoll damit bis Ende Juni auf gut 4,4 Milliarden Euro an. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer.

Demnach ist weiterhin für 2025 ein Umsatzanstieg auf 5,1 Milliarden bis 5,7 Milliarden Euro geplant. Vom Erlös sollen 5,2 bis 5,8 Prozent als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben. Dazu beitragen soll auch das Sparprogramm. Mittelfristig soll der Umsatz jährlich um 4 bis 5 Prozent wachsen und die Marge auf 6 bis 7 Prozent zulegen. Der Bilfinger-Vorstand will am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen.

Derweil habe sich die US-Zollpolitik bisher nicht direkt auf die Geschäftsentwicklung des Industriedienstleisters ausgewirkt, hieß es vom Unternehmen weiter. Bilfinger bewege selten Waren zwischen den Ländern. Auch zukünftig erwartet der Vorstand keine unmittelbaren relevanten Effekte aus der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Allerdings könnten Zollkonflikte das Geschäft von Bilfinger belasten, wenn es dadurch weltweit zu nachhaltigen Störungen in den Lieferketten oder einer deutlichen weltweiten Abschwächung der Konjunktur käme, warnte das Unternehmen./mne/tav/stk

