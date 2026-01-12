DAX25.413 ±0,0%Est506.022 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,15 +1,3%Gold4.594 -0,1%
ROUNDUP: Boeing punktet mit weiteren Großaufträgen zum Jahresstart

13.01.26 12:57 Uhr
SEATTLE (dpa-AFX) - Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing hat knapp zwei Wochen nach Neujahr seinen zweiten und dritten Großauftrag des Jahres hereingeholt. Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, teilte der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE) am Dienstag in Seattle mit. Wenig später gab die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines den Kauf von 30 Boeing-Langstreckenjets von Typ 787 "Dreamliner" bekannt. Hinzu kämen Optionen über weitere 30 Jets der Reihe.

Wer­bung

Schon vergangene Woche hatte die Fluggesellschaft Alaska Airlines 105 Mittelstreckenjets in der Langversion 737 Max 10 und fünf Großraumjets vom Typ 787 "Dreamliner" bestellt. Zwei Jahre zuvor war eine 737 Max 9 von Alaska Airlines nur knapp einer Katastrophe entgangen, als sie im Flug ein türgroßes Rumpfteil verlor. Boeing musste sich daraufhin strengen Kontrollen und Beschränkungen durch die US-Luftfahrtbehörde FAA unterwerfen.

Am späten Nachmittag deutscher Zeit will Boeing seine Auftrags- und Auslieferungsbilanz des vergangenen Jahres veröffentlichen. Marktführer Airbus hat seine Zahlen bereits am Montag vorgelegt./stw/stk

