Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit
Profil
RTL im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag auf grünem Terrain

01.09.25 16:10 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 35,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,20 EUR -0,10 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 35,30 EUR zu. Bei 35,35 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 35,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.277 RTL-Aktien.

Am 30.06.2025 markierte das Papier bei 37,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,37 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 33,00 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
