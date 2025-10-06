DAX24.426 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.897 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,06 +1,1%Gold3.954 +1,7%
So bewegt sich RTL

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gibt am Nachmittag nach

06.10.25 16:10 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 34,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 34,90 EUR. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 34,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,05 EUR. Bisher wurden heute 44.871 RTL-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 10,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 47,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 2,13 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,41 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
