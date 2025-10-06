RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 34,70 EUR abwärts.

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 34,70 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,50 EUR nach. Bei 35,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 38.539 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 10,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 2,04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je RTL-Aktie.

