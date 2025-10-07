RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von RTL zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 34,95 EUR.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 11,30 Prozent wieder erreichen. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 32,33 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

