Notierung im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL präsentiert sich am Mittag stärker

08.10.25 12:08 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RTL. Zuletzt sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 34,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,90 EUR 0,10 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:42 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 34,80 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 34,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,85 EUR. Bisher wurden heute 2.687 RTL-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 11,78 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 32,04 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,41 EUR je RTL-Aktie an.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

