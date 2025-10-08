DAX24.480 +0,4%Est505.633 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Kursverlauf

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

08.10.25 09:28 Uhr
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 34,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:02 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 34,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300 RTL-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,78 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,04 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,41 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Bildquellen: RTL Group

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen