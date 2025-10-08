RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 34,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:02 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 34,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300 RTL-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,78 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,04 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,41 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

