Notierung im Blick

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gibt am Nachmittag ab

07.10.25 16:09 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 34,70 EUR.

Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 34,70 EUR abwärts. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 7.827 Stück.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 12,10 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,84 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

