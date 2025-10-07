RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 34,65 EUR nach.

Um 11:45 Uhr rutschte die RTL-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 34,65 EUR ab. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,65 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.722 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,27 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 46,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

