RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 35,80 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:00 Uhr die RTL-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,80 EUR. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,80 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.141 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2025). Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 5,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 33,94 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,21 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

