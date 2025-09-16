RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,95 EUR.

Die RTL-Aktie konnte um 15:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 36,95 EUR. Bei 36,90 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 39.994 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Abschläge von 35,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,21 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,41 EUR je RTL-Aktie an.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 11.11.2026 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

RTL-Aktie legt deutlich zu: Weniger eigene Aktien angedient als geplant

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet