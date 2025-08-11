RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL büßt am Nachmittag ein

RTL im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 35,65 EUR abwärts.

Die RTL-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 35,65 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,35 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.815 RTL-Aktien.

Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 5,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 50,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 2,13 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,84 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

