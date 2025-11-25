RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 33,35 EUR.

Im XETRA-Handel kam die RTL-Aktie um 09:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 33,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RTL-Aktie bei 33,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 33,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 996 Stück.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,64 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,81 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 2,13 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 34,63 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

