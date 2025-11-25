RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RTL. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 33,60 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 33,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RTL-Aktie bei 33,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.298 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 23,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 29,02 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,81 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,63 EUR je RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren

RTL-Aktie schwächer: Jahresausblick gesenkt

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet