RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,75 EUR.

Das Papier von RTL konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,75 EUR. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,75 EUR aus. Bei 33,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 45.931 Stück.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 13,24 Prozent niedriger. Am 26.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,85 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 41,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 34,63 EUR angegeben.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die RTL-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren

RTL-Aktie schwächer: Jahresausblick gesenkt

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet