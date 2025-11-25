DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag in Grün

25.11.25 16:09 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag in Grün

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,85 EUR 0,25 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RTL konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,75 EUR. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,75 EUR aus. Bei 33,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 45.931 Stück.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 13,24 Prozent niedriger. Am 26.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,85 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 41,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 34,63 EUR angegeben.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die RTL-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren

RTL-Aktie schwächer: Jahresausblick gesenkt

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RTL Group

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen