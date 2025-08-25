RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 34,50 EUR.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 34,50 EUR. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 34,25 EUR. Bei 34,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.962 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 8,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 45,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,03 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,04 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,78 EUR je Aktie.

