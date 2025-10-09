DAX24.660 +0,3%Est505.660 +0,2%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,35 +0,4%Gold4.031 -0,2%
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

09.10.25 09:26 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,80 EUR -0,05 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RTL konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 34,95 EUR. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 34,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 RTL-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 10,15 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

