RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich RTL

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 34,90 EUR.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 34,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RTL-Aktie bei 35,00 EUR. Bei 34,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.819 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 47,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,03 EUR je RTL-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je Aktie aus.

