RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 35,35 EUR.

Die RTL-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 35,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 35,40 EUR. Bei 34,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 18.105 Stück.

Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2025). Gewinne von 7,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 33,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,84 EUR je RTL-Aktie an.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

