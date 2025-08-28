DAX23.951 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.405 -0,3%
Kursentwicklung

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagmittag fester

29.08.25 12:05 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagmittag fester

Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 35,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,25 EUR 0,55 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 35,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 35,40 EUR. Bei 34,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 18.105 Stück.

Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2025). Gewinne von 7,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 33,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,84 EUR je RTL-Aktie an.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

